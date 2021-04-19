中華電信19日宣布，繼Ookla調查的「Speedtest 2020 第三季、第四季台灣報告」，中華電信榮登「行動網速第一名」、「最佳行動網路涵蓋」、「最佳行動網路」大獎之後，亦蟬聯最新一季「2021第一季 iPhone 12台灣最快行動網速冠軍」。

日前Opensignal公布的全球180家電信商行動網路體驗最新調查，中華電信同時獲得「下載速率」、「影音體驗」、「遊戲體驗」、「語音應用程式體驗」等四項評比國際認證全台第一。

中華電信強調，該公司擁有4G/5G 最大頻寬、最廣涵蓋、最多基地台及全台唯一5G NR＋4G 5CA先進技術等優勢，亦領先全球採3.5GHz與2.1GHz高低頻搭配佈建，突破室內天線系統頻段限制，成為台灣首家快速提供N2100室內場域5G信號涵蓋的電信業者，有感提升5G客戶室內涵蓋體驗。

中華電信2021年啟動5G建設加速加量計畫，目標年底前超過一萬座，針對全台六都核心都會區、重要商圈、科學工業園區，大專院校、室內人潮聚集場域，並擴大對於高鐵沿線、捷運和機場等重要交通樞紐之行動通信建設，皆有5G涵蓋，同時計畫於年底前提供5G NR CA（5G新無線電載波聚合）服務。

(工商 )