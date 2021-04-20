國泰金(2882)公布4月國民經濟信心調查結果，由於國內疫情緩和，展望指數維持高檔，景氣強勁復甦提振民眾大額消費意願。由於強勁基本面數據讓民眾樂觀情緒升溫，金融市場震盪則令風險偏好呈現微降。

國泰金本次調查顯示，國發會最新公布的2月景氣對策信號由黃紅燈轉為紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁；4月調查結果顯示，由於國內疫情緩和且基本面穩定，景氣展望指數由3月的32微降至31.6，仍維持高檔，現況指數則持續走揚，由3月34.2至36.7；民眾薪資上漲預期指數升由3月8.8上揚至9.7，為15個月以來新高。大額消費意願指數由3月13.1增至14.4，消費意願明顯受景氣強勁復甦與國內疫情緩和所提振。

主計總處估計2021年經濟成長4.64％，通貨膨脹率1.33％，4月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.8％，74％民眾認為今年經濟成長率會達到3％以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.44％，預期今年通貨膨脹率介於1～2％的民眾比例為83％。

股市看法方面，強勁基本面數據讓民眾對股市的樂觀程度上揚，全球金融市場震盪則令風險偏好微降。調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數由3月16.5上升至16.7，風險偏好指數則由3月22.4微降至21.8。

(時報資訊)