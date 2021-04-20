近日有大陸媒體報導指出，一位使用者因微信封禁抖音連結而涉嫌壟斷，認為微信在未提供合理理由情況下，拒絕使用者分享、打開微信好友發送的抖音連結，屬於違反反壟斷法的「拒絕交易」行為，並向北京智慧財產權法院提起訴訟，而騰訊方則隨即提出管轄權異議，申請將該案移交深圳中級人民法院審理。

據了解，目前在微信中完全無法打開連結的知名App產品，除了抖音及同屬字節跳動旗下的西瓜視頻，還有阿里巴巴旗下的淘寶、支付寶、閒魚等，而其它大多數互聯網企業旗下的App，可以正常通過微信向好友分享連結。

據中國網報導，對於使用者所起的訴訟，騰訊方提出管轄權異議，申請書顯示，騰訊以該「屬於財產性權益糾紛、基礎法律關係仍是原被告雙方之間的合約關係」為由，認為應該由當事人協議約定的法院管轄，因此申請將案件移送至深圳市中級人民法院審理。

大陸國家市場監管總局4月15日集中公佈互聯網平臺企業《依法合規經營承諾》（第二批），騰訊等11家企業在列。騰訊在承諾書中稱，自覺接受社會公眾監督，共同營造更加安全放心、公平有序的網路市場環境。

(旺報 )