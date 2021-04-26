好發於年輕女性的甲狀腺癌，因為術後容易在頸部留下刀疤，不少愛美女生介意，台南市立醫院一般外科醫師周易韋表示，口內視鏡甲狀腺微創手術，既不留疤，又能降低說話神經損害。

甲狀腺癌開刀手術，一般會在脖子上留下6公分刀疤，影響美觀，32歲林女士確診甲狀腺癌，因擔心術後留疤，轉至台南市立醫院進行口內視鏡微創手術，從嘴巴內開小傷口移除病灶，術後疼痛感低，只要兩天即可出院，後續只需追蹤服用甲狀腺激素。

經口內視鏡甲狀腺微創手術是由泰國醫師Angkoon A 於2015年發表的術法，秀傳亞洲遠距微創手術中心曾邀請Angkoon醫師講授手術技巧。

周易韋表示，甲狀腺手術時，可能傷及司管說話的「返喉神經」，若造成損傷，會使聲音沙啞，說話有如唐老鴨，術前還需經過聲帶檢查，確保腫瘤無傷害到「返喉神經」，術中搭配「神經監測器」，可降低損傷機率至1％。

周易韋表示，甲狀腺疾病好發於女性，初期無症狀，可經由超音波發現，甲狀腺癌在所有的癌症中算是預後非常好的癌症，罹患甲狀腺癌的病患，積極面對和治療，多數皆可痊癒。

(中時 )