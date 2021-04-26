市監局在網站表示，市監局根據舉報依法對美團實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查，美團成為繼阿里巴巴後，另一被點名調查「二選一」行為的互聯網企業。

香港經濟日報引述美團回應表示，公司接到大陸市場監管總局通知，依法對美團涉嫌壟斷行為立案調查。美團將積極配合監管部門調查，進一步提升業務合規管理水平，保障用戶以及各方主體合法權益，促進行業長期健康發展，切實履行社會責任，目前公司各項業務正常運行。

報導指出，阿里巴巴於4月初遭市監局以線上銷售平台涉「二選一」等壟斷行為為由，責令阿里巴巴繳交天價罰款人民幣（下同）182.28億元，當時市場已預期騰訊與美團恐將成為市監局下一調查對象。

市監局早先表示，召開網絡平台企業行政指導會，點名網絡平台企業強迫實施「二選一」等問題必須嚴肅整治，其中包括美團、騰訊、阿里巴巴和百度等各34家互聯網企業。

(工商 )