受惠5G與電子產品應用等需求推升，永光(1711)第一季電子、特用化學品出貨動能滿滿看俏，業績年增16％、20％。看好電子化學與特用化學品營運成長動能強勁，永光今年各以半導體製程化學體、顯示器面板低溫材料以及配方型安定劑為布局焦點。

永光色料化學品營收占比約46％、特用化學品23％、電子化學品占15％、碳粉約14％、醫療原料藥及其他約2％。前2月訂單已回升至疫情前水準，在產品組合優化帶動下，自結營業淨利1.04億元，年增368％，稅前淨利7,980萬元，年成長403％，每股稅前盈餘0.15元。

永光光阻劑產品主要應用在半導體成熟製程；色料事業也已擴充三成數位印花墨水產能；也開發採用碳化矽材料的晶片研磨漿料，優化製程與耗材，主應用領域在LED產業上。

永光認為，今年電子化學與特用化學品，將是成長幅度最大的產品線。色料營運主軸為高階產品 數位墨水、節能省水產品；為反映運費成本高漲，正評估調漲色料化學品價格。碳粉則以彩粉為主。

因應5G需求，永光還開發如SiC等寬能隙材料所需研磨漿料，還有各類疊構製程用的光阻提供下游封裝廠、基材供應商使用，相關材料逐一通過驗證進行小量採購。

(工商 )