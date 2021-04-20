繼老爺台南行旅舉辦「印度美食節」， 香格里拉台南遠東飯店「遠東Cafe」自助餐廳，即日起至5月7日，登場「泰．美味」美食活動； 並邀請泰國觀光局臺北辦事處助陣，期讓饕客品嚐更多道的泰式經典料理。

香格里拉台南遠東飯店指出，泰式料理以簡單的烹調方式、天然香料調味與各式醬料，風格獨具並有著鮮明的酸、香、辣特色風靡全球，更在國際美食地位上與中華料理、法式料理、日本料理並駕齊名。

此次，「遠東Cafe」自助餐廳系列經典的泰國美味，開胃菜有青木瓜沙拉、泰式柚子沙拉、月亮蝦餅、辣味海鮮河粉，湯品有酸辣蝦湯、南薑椰汁湯，熱食為香茅椰汁雞、紅咖哩牛肉、綠咖哩醬虱目魚球、咖哩筊白筍魚餅、瑪莎曼羊肉咖哩、泰乾蔥鴨胸羅望子醬、泰式沙嗲烤豬、帕能咖哩炭烤羊排、泰式香檸烤豬、泰式檸檬魚、炒河粉等等；還有芒果米布丁、香蘭凍椰奶酪等多款美味佳餚及甜點。

香格里拉台南遠東飯店即日起至5月7日，「遠東Cafe」自助餐廳推出「泰．美味」美食活動，週一至週五午餐每位850元，週日至週四晚餐每位950元，週五午餐及週六午晚餐每位990元、週日午餐每位1,100元，以上價格需另加一成服務費。

(工商 )