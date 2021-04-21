花旗銀行將撤離亞太13個消費金融市場，包括台灣，金管會主委黃天牧21日在立法院財委會承諾將「依法審慎」審查花旗消金業務撤台案，尤其在員工工作權、客戶權益及後續經營穩健、信用卡卡友權益及財管業務上，尤其是嚴禁花旗銀將台灣高資產客戶介紹到香港、新加坡。

立委曾銘宗質詢時表示，近年外商銀行紛紛撤台，包括瑞士信貸銀行、南非標準銀行、加拿大豐業銀行、英國巴克萊銀行、澳盛銀行等，預估未來會有更多外銀撤離台灣。

黃天牧回應，目前其實也有其他外商銀行要申請進入台灣市場，只是程序還沒有完成。且目前台灣還有26家外銀，後續是否還有外銀要撤出，這牽涉其總行全球策略，黃天牧表示「目前沒有訊息」。

他並且強調這些外銀撤離台灣，並不是台灣的問題 ，是有四大原因，第一是金融危機後，全球跨國金融機構都在重新調整策略，包括保險公司與銀行，有些是母國總部經營問題，所以要調整布局，尋徵長期獲利及挹注股價的策略。

二是法遵，尤其是消金法遵成本提高；三是數位化發展；四各國市場的當地銀行提升競力，即外銀優勢下降，同時花旗銀是表示在13市場不具規模經濟，離開的不是只有台灣市場，印尼市場及其他國家亦有撤離。

黃天牧強調，台灣銀行競爭力也提升，「我不認為要看衰台灣的消金市場」。

曾銘宗指花旗銀要撤離前一天才告知金管會，一點都不尊重金管會，要求金管會對此案「慢慢依法審慎審查」。

黃天牧回應，一定會依法審慎審查，因為涉及員工及客戶的權益，與銀行經營穩健，同時對於曾銘宗提及金管會要嚴加注意花旗消金撤出後，不可以把台灣高淨值客戶介紹到香港或新加坡去作財管業務，黃天牧說「這就是我們的方向」，沒有在台灣設點的金融機構，不得在台招攬業務。

同時對於花旗銀目前在台有286萬張信用卡有效卡，黃天牧亦表示，本周一（19日）已約談花旗銀董事長莫兆鴻，且20日亦已發函特別要求花旗銀要確保消金客戶權益。

(工商 )