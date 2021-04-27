美國對沖基金Archegos資本管理公司爆倉造成多家金融巨擘慘賠，野村控股(Nomura Holdings)蒙受23億美元損失，造成1至3月業績虧損。瑞銀(UBS)雖也發生高額損失，但拜股市交易熱絡拉抬投資銀行收入所賜，第一季財報仍維持獲利。

根據野村27日公布，會計年度第四季(至3月底止)認列Archegos交易2,457億日圓(約23億美元)損失，金額高於該公司先前預估的20億美元，造成該季淨損1,554億日圓(約14.4億美元)，表現遜於市場預期，虧損亦遠遠高於一年前同期新冠肺炎疫情肆虐時的344.75億日圓。

野村指出，Archegos爆倉恐讓本季(4至6月)再發生5.7億美元損失。野村3月底便發布預警，表示Archegos案可能讓公司蒙受巨額損失。

野村會計年度第四季批發銀行業務稅前損失達1,659.1億日圓，反觀一年前同期則有獲利100.9億日圓。會計年度第四季營收年減38％，降至2,279.7億日圓。

此外，瑞士最大銀行瑞銀指出，Archegos案讓公司營業利益減少7.74億美元，損失金額高於分析師預期。Archegos爆倉將第一季淨利削去4.34億美元，不過拜投資銀行收入激增所賜，第一季仍有淨利18.2億美元，年增幅達14％。

瑞銀亦指出，公司已經完全出清該基金的部位，第二季相關損失金額不大。

瑞銀新任執行長哈默斯(Ralph Hamers)在聲明稿中指出，公司嚴肅看待Archegos事件，公司對此感到失望，並重新檢視風險管理系統，以防止事件重演。

Archegos對美國媒體股和大陸網路股槓桿操作失利，無力追繳保證金慘遭斷頭，拖累全球多家金融巨頭慘賠，瑞士信貸(Credit Suisse)大虧55億美元，而摩根士丹利和高盛及早出清部位，才能全身而退。

(工商 )