全球貨櫃船運龍頭馬士基公司（Maersk）財測翻倍，貨櫃三雄同步開趴，萬海股價今日突破百元，盤中一度來到103元，是航運股首支股票來到3位數的公司。陽明盤中一度亮燈，整體航運族群在台股下殺百點中，仍是紅通通一片的耀眼族群。

塞港、缺艙、沒櫃問題未解，明年缺船加劇，後年在全球航商減排、碳中和政策推動下，運力恐持續探低，這讓貨櫃航運將迎向「超級多頭」，法人指出，未來三年貨櫃海運的多頭不止，對於有業績面支撐的航運股，將是一大利多。

反映在今日台股上，萬海率先衝高，開盤不到半小時就突破百元大關，盤中一度衝上103元，是航運族群中第一個登上「三位數」的公司。陽明也一度亮燈，來到87.7元，隨後賣壓湧現，但整體漲幅仍在8％之上，長榮同樣有7％以上升幅。

法人指出，國內航運三雄的獲利能力本來就是全球海運界的前段班，在第一季財報公布前夕，預估長榮、陽明、萬海三家公司今年首季EBIT均有望拿下一個資本額，研判上半年要站上2個股本並非難事，全年將是相當豐收的一年。

值得一提的是，貨櫃航運產業前景樂觀，一路推升長榮股價走揚，長榮市值已經突破4000億元，依據富時羅素編撰原則，長榮6月列入台灣50成分股的機率高，甚至陽明、萬海也可能入列，屆時將牽動超過上百億資金湧入，資金行情可期。

(中時 )