橫山國中射箭隊在全國青年盃射箭錦標賽獲國中組季軍。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣橫山鄉大肚國小與橫山國中射箭隊，參加在花蓮縣舉辦的全國青年盃射箭錦標賽，合力奪下3金2銀3銅的好成績，總成績更分別拿下國小組冠軍及國中組季軍。縣長楊文科表示，射箭為新竹縣體育重點發展項目之一，兩校射箭隊選手能獲佳績值得鼓勵，希望繼續為縣爭光。

教育處表示，大肚國小和橫山國中射箭隊選手，平常在放學後展開長時間嚴訓，經常犧牲假日及寒暑假辛勤苦練，甚至農曆過年也勤加練習，如今成果豐碩，選手們都認為付出都值得了，教練團也倍感欣慰。

大肚國小射箭隊5男1女6位小將，在這次全國青年盃射箭錦標賽，不僅個個穿金戴銀，還合力拿下對抗賽2金1銀1銅，合計4面獎牌，在參賽的36所國小獎牌數是最多，整體成績獲得國小組冠軍，寫下驕傲紀錄。

大肚國小射箭隊6位小將，在所有277位參賽選手中，一共榮獲15項前八名獎狀，葉佳宥在個人對抗賽中勇奪金牌，林于庭和陳佑銘在團體混雙賽和對抗賽分別奪冠，范祐誠、葉佳宥、胡文諺及胡軒豪則在團體對抗賽獲銀牌。

另外，橫山國中射箭隊在全國青年盃對抗賽也榮獲1金1銀1銅，在反曲弓項目中表現優異，最後整體成績，也獲得國中組季軍。更難能可的是，在日前的全中運，則勇奪國中女子組團體對抗賽銀牌及混雙對抗賽第7名，打破隊史在全中運的獲獎記錄，並首次奪牌，留下亮麗的成績。

大肚國小和橫山國中射箭隊選手表示，一定要榮光獻給學校，還有長期補助捐助訓練及比賽經費的縣府、聯詠科技愛心詠續基金等公益團體及善心人士，讓他們和教練無後顧之憂投入漫長又辛苦的訓練，才能有發光發熱的好成績。

(中時 )