案1129造訪雲林縣北港鎮，南陽國小等市區4校師生全面戴口罩上課。（南陽國小提供／張朝欣雲林傳真）

案1129 4月25日曾涉足雲林縣北港鎮朝天宮周邊，其後個案3名家人也確診，由於個案曾涉足北港市區3家商店，北港鎮市區4所國中、小3日起實施全校上課戴口罩措施，並進行防疫調查同時提醒師生加強自我健康監測，若有不適立即通報就醫。

北港鎮市區南陽國小、北辰國小、北港國中、建國國中4所國中、小，3日師生們都配套口罩上課，主要是確診1129案曾造訪北港市區，4所國、中小很多師生住在市區，因此有必要加強防疫措施。

南陽國小與北港國中表示，2校校區是互通的，因此協調師生先戴口罩3天，看情況再決定是否延長；北辰國小則預定戴2星期；鎮內學生數最多的建國國中，自去年起即全校戴口罩上課，這幾天會提醒師生加強自我健康監測。

國小學童家長認為，前一段時間疫情較穩定，加上有些小朋友長時間戴口罩會感到不舒服，因此並沒有強制戴口罩，但目前疫情吃緊，大家都贊成孩子上課戴口罩。

北港鎮公所這幾天持續加強全鎮消毒，除了北港朝天宮周邊，也到學校、公園、市場、停車場等人潮聚集處消毒，公所提醒北港香盛期雖已告一段落，但3、4日晚上還有藝閣遊行，參與遊行者務必做好防疫措施。

雲林縣衛生局長曾春美說，案1129曾到北港朝天宮周邊3家商店購物用餐，全程都有戴口罩，店家人員也有戴口罩，目前縣府與公所已完成朝天宮周邊消毒工作，3店家每天也自主加強消毒。

曾春美指出，雲林縣目前已是1級開設防疫，由雲林縣長張麗善擔任防疫指揮官，每星期舉行防疫會議，並派員到各機關團體加強宣導務必戴口罩、勤洗手、保持安全距離，用最高規全面防疫。

(中時 )