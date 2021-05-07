新北市長侯友宜今（7日）上午前往永和區永安公有零售市場視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午前往永和區永安公有零售市場視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午前往永和區永安公有零售市場視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午前往永和區永安公有零售市場視察防疫措施。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（7日）上午前往永和區永安公有零售市場視察防疫措施，由於國內疫情升溫，侯強調，持續以最嚴格標準、滾動式檢視防疫作為，此外，傳統市場並非公務單位管理難免有疏漏，特別要求區長一定要加強宣導。

侯友宜表示，新北市有38個公有市場、5個夜市，特別到公有市場來視察防疫，從進門戴口罩、量體溫以及走到裡面去看所有動線的過程當中，大部分都有做防護罩，且跟客人保持距離避免近距離接觸，再加上不試吃，整個動線的安排以及在防疫上，公有市場基本上做得都蠻到位的。

侯友宜也說，公有市場因為是政府在管理的，比較有一個條理跟順序，所以防疫要求比較落實，傳統市場並非由公務單位管理，難免還是會有所疏漏，所以特別要求區長，一定要到傳統市場，不斷的提醒、不斷宣導，要求他們一定要落實戴口罩、保持社交距離、位置採取梅花座。

永和永安市場自治會長吳進春提到，永安市場已於5月3日完成消毒作業，並於5月4日啟動出入口管制，民眾須配合量測額溫、佩戴口罩才可進入市場，部分攤商也自主使用食品遮罩及提供電子支付服務，減少口沫及人員接觸，全力配合防疫。

市場處補充，面對這次疫情升溫，也已函文各市場及夜市自治會，要求落實佩戴口罩、停止試吃、提高清潔及消毒頻率，並協助宣導消費者保持安全社交距離及鼓勵外帶等。

此外，經濟發展局也前往人潮較多的觀光型商圈以及各大賣場百貨公司進行訪視與宣導，要求共體時艱，加強防疫作為，以維護民眾健康安全。

(中時 )