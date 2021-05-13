本土疫情升溫，衛福部長陳時中今說不要做「沒有目的的普篩」；多次建議中央普篩的新北市長侯友宜今受訪表示，萬華確診案例的接觸者無法掌控，中央已發60萬封簡訊告知可能的接觸者，這跟他的普篩理念雷同，但樂見中央持續修正步伐，往普篩的方向來做。

侯友宜表示，指揮中心今天在記者會講了一段話讓他印象深刻，他們說考量萬華地區出入複雜，又有個案確診，經由副指揮官到現場了解實際狀況後，決定寄出60萬封簡訊並廣設篩檢站，提醒有疑慮的民眾自主篩檢，其實這樣的做法，就是認定萬華個案來源很難掌控，才會決定廣發簡訊來篩檢，「其實就是普篩的一種」。

侯友宜說，希望中央針對高危險區的普篩，可以更普遍、更積極、更廣泛，把問題找出來，目前中央的做法跟他的普篩建議雖然沒有百分百吻合，但至少是修正步伐往這個方向走，樂見中央廣設普篩站、也樂見中央普篩。

(中時 )