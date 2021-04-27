名製作人周遊對社會公益不遺餘力，今年誓言再捐100台急難救助車至台灣各縣市。(照片/游定剛 拍攝)

名製作人周遊(阿姑)領軍的「國際獅子會」對於社會公益不遺餘力，4月初太魯閣號嚴重翻覆意外，立即號召獅友齊力合捐60萬，周今(27日)受訪透露，近日將號召新任總監的總召游世一及全台獅友們，合力再捐100台急難救災車至全台縣市。

周遊與丈夫李朝永投入社會公益不遺餘力。 (照片/游定剛 拍攝)

月初所發生太魯閣翻覆意外，周遊第一時間得知相當悲痛，立刻號召獅友合捐60萬元，引起各界回響。周表示，花蓮縣消防局計劃要頒感謝狀，我也號召姐妺大家來集資，找天要到花蓮慰勞太魯閣英勇警消弟兄們。周坦言，我們做的不多，僅是拋磚引玉發揮愛心，也希望獅子會能更發光發熱，也期盼台灣各界企業家一同來愛台灣。

「國際獅子會」總監李美麗捐消防勤務車、救災器材等，內政部長徐國勇日前親頒發感謝狀。(照片/李朝永 提供)

擁有百年歷史的「國際獅子會」，也是目前全世界公認國際性公益團體，近日區長黃美麗更捐贈消防勤務車、救災器材搬運車及學員休憩區及美化環境植樹。一向懸命公益「國際獅子會」區總監黃美麗，感佩總統府資政顏志發及內政部長徐國勇重視教育訓練，也極力整合各項資源，擴大投入社會公益的服務，期盼拋磚引玉，讓愛繼續蔓延下去。

(中時新聞網)