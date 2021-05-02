諾富特疫情持續延燒，今新增4案例，其中有6名個案足跡跨足新北，新北市府今下午緊急召開應變會議。指揮中心公布今確診者足跡，其中案1134曾搭乘254、672、262公車往返住家及公司，對此新北市交通局表示，3條路線公車已在今凌晨消毒完畢，而新北市長侯友宜也要求交通局再度加強消毒密度、次數。

交通局表示，案例接觸的公車已在今凌晨5時全面消毒，雙北公車平日至少4小時消毒一次，另外捷運扶手也是4小時消毒一次，針對先前案例接觸的捷運三重站、新北產業園區站則是每小時消毒1次，昨接獲中央通知捷運中和線有疑似個案，也已通知北捷消毒，並啟動北北基桃聯合防疫。

侯友宜表示，案1120先前到三重站，又碰到柯南路跑，重點區域4小時消毒一次還不夠，重點車站1小時就要消毒一次，消毒密度、次數要提高，人潮越多的地方消毒要提高倍數，另外捷運上不戴口罩，規勸不聽，該罰就要罰。

(中時 )