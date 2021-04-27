在萬物奔漲、薪水凍漲的年代，人人都想找個鐵飯碗「攬著著」穩定有保障，倘若還能捧到「金飯碗」，就算人生沒能穿金戴銀，下半輩子至少不愁吃穿。這句話可不是憑空而來，根據1111人力銀行調查，無論是2021年上班族年後轉職調查，還是今年新鮮人就業意向調查，「金融業」總是名列TOP 3，管它是菜鳥、還是資深老鳥，莫不想擠進金飯碗企業。尤其，每年4~6月期間，各公股行庫、金融控股公司釋出大量職缺，想卡位，策略很重要。署名「CrazyFinancier做點筆試」網友整理了Candise和L同學兩位網友面試金融業經驗談，讓我們繼續看下去。

網友1 : 為財金所畢業、具有多益金色證書的Candise 同學，首先分享彰銀、合庫、台企等家的招考內幕。沒有三兩三，休想捧金飯碗，特別是極度重視專業的金融業來說，筆試幾乎大多數都考，像國際金融 (總體經濟的國際貿易、匯率換算)、財務管理 (選擇權、買賣權評價式、兩國利率匯率計算題)、邏輯推理 (高中數學的排列組合、機率統計)等，這些與「數字」相關的考科鐵定少不了，如果你數字不靈光，鐵定只能跟它說拜拜。

在瞬間萬變的FINTECH年代，光有課本上的知識、專業還不夠，風險控管、反洗錢、新南向政策、台灣金融的何去何從…，這些財經台、商業報導每天刊登的最新時事，如何結合你的專業，彙整出一套屬於自己的一套看法、分析，可就是學校領進門，修行看個人。時事議題不可不看，這考驗你的分析、思考、邏輯，重點也能得出是否事前做了準備。

網友2：國立大學研究所應屆畢業，具有五張金融證照、多益金色證書的 L 同學則透露，平時會上網搜尋網友分享的經驗，獲益良多。除上述1對1的面試之外，有些銀行還會有團體活動評鑑(玩桌遊)、和數學測驗、專題簡報暨事業處主管面試的評鑑方式來考驗求職者。

針對有意申請MA職缺的朋友，L 同學提出有3大要點：(1) 要足夠認識面試公司 (2) 足夠認識自己 (3) 知道自己和公司能夠有哪些連結。應試者在想清楚以上三點之後，就知道自己有哪些能力適合公司？為什麼對於工作有興趣？自己能做出哪些貢獻？以及為什麼自己應該被錄取？

1111人力銀行發言人黃若薇表示，不同的產業、職務類別都會有相異的面試考題。就是考題千變萬化，但有些考古題、或進行流程變化不大，事前的準備功課絕對不能少，懂得善用1111人力銀行「面試經驗暨工作甘苦談」，以眾人經驗分享，避開雷點或未料及的盲區，提前預習面試，多練習降減少緊張，也能降低不必要的失誤，提高錄取機會。

話說，大家趨之若鶩的金飯碗，比大學還難考，考生必掌握「快、狠、準」，有「心」才有「金」。所謂「快」，就是要掌握到及時考訊消息；「狠」倒非指踩壓在別人，而是一旦決定報考，就算懸梁刺骨也要全心投入；「準」，千萬不要三心二意、拖泥帶水，答題要精準。跑得比數鈔機還有效率的「快、狠、準」，如此一來，擁抱金飯碗將能美夢成真、指日可待。

(中時新聞網)