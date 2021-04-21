豐興鋼鐵21日傳出爐渣車運送過程發生爆炸翻車事件，導致二名工人遭上千度的鋼液噴傷送醫。對此豐興發言人莊文哲受訪表示，不影響整體鋼品生產供料，至於發生原因仍在詳細調查中。

豐興鋼鐵爐渣車爆炸 2人遭千度爐渣噴濺 1命危
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(工商 )

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