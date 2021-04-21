豐興爐渣車爆炸2工人燒燙傷 豐興：不影響生產與供料 11:422021/04/21 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興鋼鐵21日傳出爐渣車運送過程發生爆炸翻車事件，導致二名工人遭上千度的鋼液噴傷送醫。對此豐興發言人莊文哲受訪表示，不影響整體鋼品生產供料，至於發生原因仍在詳細調查中。 豐興鋼鐵爐渣車爆炸 2人遭千度爐渣噴濺 1命危 玉女明星劉藍溪曾紅極一時 婚後落髮為尼隱居無憂世界 (工商 ) #豐興 #供料 #爐渣 #爆炸 #生產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 冷鏈技術成熟 雲林鳳梨穩定銷日本 04:102021/04/21 地方新聞 鴻海 劉揚偉：威州投資規模 不是縮減 04:102021/04/21 產業．科技 北市電動充電格 6月起採差別費率 04:102021/04/21 地方新聞 印度飛香港航班53人確診 禁飛14天 04:102021/04/21 焦點新聞 華紙紙張 5月再漲一成 04:102021/04/21 財經要聞 淡古快閃時空小徑 打造英日風情 04:102021/04/21 地方新聞 航母、潛艦研發 習近平一把抓 04:102021/04/21 焦點新聞 李興文與妻剃髮出家 為兒惡搞IKEA懺悔：我教子無方 09:422021/04/21 娛樂 台中大旱柑橘樹狂爆花 神農望天興嘆憂欠收 09:002021/04/21 寶島 脫碳轉型 將重塑地緣政治格局 04:102021/04/21 焦點新聞 專家傳真－電動車時代來臨 修法解決里程焦慮 04:102021/04/21 專題周報 財經熱門新聞 英特爾跨足晶圓代工 張忠謀：相當諷刺 - 要聞 - 中央社 一場車禍引爆陸官媒怒火 特斯拉最後還是跪了 - 財經 台積電太狂 中芯先進製程變「落後」 國家大基金又砍1億股 - 財經 聯發科奪Google處理器大單 - 財經要聞 - 工商時報 官股罕見高檔進場 拱台股再創高 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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