調查局上月在新竹縣關西鎮山區破獲一處大麻農場，查獲1608株大麻植株(調查局提供)

調查局上月在新竹縣關西鎮山區破獲一處大麻農場，查獲1608株大麻植株(調查局提供)

調查局上月在新竹縣關西鎮山區破獲一處大麻農場，查獲1608株大麻植株(調查局提供)

調查局上月在新竹縣關西鎮山區破獲一處大麻農場，查獲1608株大麻植株，逮獲邱、虞姓2名嫌犯，創下緝毒史上大麻植栽紀錄。調查局表示，販毒集團因疫情嚴峻，走私運毒不易，策畫在偏僻山區闢建農場種大麻「自產自銷」，還將整片山頭剷平，設置溫室，並在外圍種植一般蔬菜，掩人耳目，所幸及時查獲，否則毒害難以估計。

台北市調查處獲報，指桃園地區販毒集團見新冠肺炎肆虐，各國邊境管制，不易走私毒品來台，導致國內大麻毒品供不應求，價格飆高，計畫在國內大規模自產自銷毒品，組成專案小組追查。

經專案小組1個多月監控，掌握毒梟集團邱姓、虞姓嫌犯形跡可疑，經常深夜進出桃園市某偏僻廠房，之後租用貨車頻繁往來廠房及新竹縣關西鎮山區，一方面出動空拍機沿途監控鎖定可疑位置，另派員摸黑前進關西鎮山區現勘。

專案人員赫然發現毒梟集團竟在山區建農場，不但將整片山頭剷平，還整地搭建附設自動灑水設備的溫室，溫室內全是大麻植栽，專案人員確認毒梟集團先在桃園市廠房內培育大麻幼苗，待幼苗長成後再移置到關西鎮山區農場，並在外圍種植一般蔬菜，以掩人耳目。

專案人員見時機成熟，3月19日搜索毒梟集團桃園市廠房及關西鎮山區農場，並同步拘提虞嫌到案，進入關西鎮農場查扣大麻時，並逮捕開車上山施肥的邱嫌，查扣現場大麻植栽數量高達1608株，創下緝毒史上紀錄。專案人員光是搬運扣押物大麻，就從清晨一路忙到晚上。

專案人員除查扣1608株大麻植栽外，還查扣大批專業催熟燈具、烘乾及包裝設備，所幸破獲這起大型大麻農場案，倘估該批大麻植栽成功製成毒品流入市面，危害之鉅，難以估計。

調查局指出，本案幕後操盤的毒梟集團勢力不容小覷，除了已到案的邱、虞2名主嫌外，至於多名未到案嫌犯，亦遭桃園地檢署發布通緝。

(中時 )