台灣指數公司公布「台灣指數公司中小型A級動能50指數」2021年第2次成分股定期審核結果，由於近幾個月來，不少傳產原物料中小型股漲翻天，因而此次成分股納入和刪除各高達43檔，個股大換新，成分股之增刪變動自4月21日起生效。

成分股納入43檔包括：嘉泥、恆大、南紡、聚陽、江申、東和鋼 鐵、建大、中華、中環、仁寶、光罩、技嘉、凌陽、飛宏、建通、瑞軒、達欣工、台航、台驊投控、慧洋-KY、益登、聯傑、大量、景碩、閎暉、聯穎、艾笛森、智易、新唐、燦星網、凌通、松翰、彩晶、瑞祺電通、愛普、晶心科、申豐、南茂、鼎炫-KY、美利達、巨大、裕融、潤泰新等。

成分股刪除43檔包括：愛之味、泰山、台聚、台達化、集盛、川飛、中電、中纖、永豐餘、榮成、第一銅、豐興、官田鋼、盛餘、彰源、新鋼、裕隆、麗正、全友、廣宇、精英、順德、凱美、錩 新、偉詮電、強茂、新興、榮運、中航、中櫃、萬海、正達、奇偶、榮創、群創、合勤控、時碩工業、立積、佳凌、乙盛-KY、界霖、帝寶、矽創等。

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