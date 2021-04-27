小編今天（27日）精選5件不可不知的國內外財經大事，最大頭條是台股本周重量級法說會接連登場！手機晶片廠聯發科將於28日舉行法說會，法人看好將釋出第二季正面訊息，外資喊高目標價至1,500元，股價26日盤中攻上1,090元；聯電亦將於同日召開法說會。

【1】十檔法說會行情點火

台股本周重量級法說會接連登場！手機晶片廠聯發科將於28日舉行法說會，法人看好將釋出第二季正面訊息，外資喊高目標價至1,500元，股價26日盤中攻上1,090元；聯電亦將於同日召開法說會，在產能持續滿載下，是否有望上調晶圓代工價，成市場關注焦點，股價勁揚逾8％，盛群、智原等十檔強勢股法說會押寶行情熱，資金先行卡位。

【2】台幣27元新常態？看三大關鍵

暌違近24年，新台幣收盤又見27元價位，主因央行3月初開始，讓新台幣匯率「回歸市場供需決定」。至於是否就此進入「27元新常態」？匯銀主管認為，美元走勢、外資動向、央行態度為三大關鍵。

【3】投資人仍有逾5萬... 期富邦VIX申請下市清算

成立逾四年的期富邦VIX ETF因VIX指數大跌，26日開盤參考淨值僅1.73元，近30日平均淨值為1.97元，正式跌破2元大關，觸及下市門檻。富邦投信表示，將依規定啟動清算流程，據統計，目前持有期富邦VIX的投資人仍有5.17萬人。

【4 】聯發科新天價 外資高呼1,500元

聯發科法說會在即，外資接連調升潮如火如荼開展中，繼摩根士丹利證券升股價預期至1,230元後，滙豐證券直接拉上1,500元，躍升外資圈最高價，外資全面看好聯發科掌握確保產能優勢，將繼續在市占爭奪上攻城掠地。

【5】從木材、比特幣到股票都漲 投資大老警告資產泡沫

從建築木材、比特幣到股票，近來許多資產出現同時飆漲的情況，這在過去相當罕見。此現象引起投資大老擔憂，警告大家要留意資產泡沫風險。

(中時新聞網)