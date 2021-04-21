政策鼓勵遊艇、海洋休憩活動，但，交通部航港局卻要修法，禁止旅行社和個人承租遊艇攬客，引發遊艇休憩產業和旅行業反彈、撻伐，認為應從營業行為、以及管人不管船規範等2大方向著手，確保遊艇乘客安全，才不會扼殺我國遊艇製造和休憩發展，「簡直是白癡決策」，政府政策要推「向海致敬，卻越來越禁」。

交通部航港局發文通知台灣遊艇公會、以及台灣遊艇帆船協會等單位，近期召開「遊艇管理規則部份條文修正草案」，規劃禁止旅行社和個人承租遊艇攬客，此一外部公聽會尚未召開，即引來遊艇休憩產業和旅行業一片撻伐。

業界表示，旅行社承包遊艇，提供旅客出海，在國外是一種流行與時尚，國內則因歷史因素，出租給旅行社的船舶，除了遊艇，也包括娛樂用漁船，一旦交通部航港局通過修法，禁止旅行社承包遊艇攬客，旅行社和遊艇休憩產業，將陷多人生計於不顧。

無論是旅行社、買進並擁有遊艇出租者、甚至是遊艇製造產業，都將連帶受到影響。

業界指出，交通部航港局此一做法，等於是扼殺我國遊艇海洋休憩產業的發展，因為，航港局的做法，真的是「劃錯重點」，對於我國正在推動的「知海、近海、進海」的海洋政策，也是一大諷刺。

因為，交通部基於航海安全的考量，該管的是遊艇或娛樂漁船的駕駛船長，而不是管船，限制遊艇的用途，主要是，現行制度對於營業用的船舶船長來說，認證太過鬆散，對於自駕遊艇的駕駛來說，認證太過於繁瑣，政府不想解決繁瑣的「人」的問題，只拿「船」的問題做文章，並沒有辦法真的解決問題，也無法確保出海船舶遊客的安全。

更荒謬的是，未來也要修法強制規定，一旦走出遊艇船艙，必須穿上救生衣，根本是與國際規範相違背，因為，國際的規範，都先以船上必須備有救生衣為標準，而穿著時機的規範，雖然有些國家規定10歲以下一定要穿，有的是規定划船跟水上摩托車一定要穿，但，應該予以船長多一點的彈性，以其專業判斷，在何種時機要穿或不用穿。

台灣遊艇公會理事長龔俊豪甚至抨擊是「白癡決策」，難道是因為「旅行社太低賤嗎？還是，不想要國人搭遊艇觀光？國家不希望海洋休憩產業升級？

龔俊豪指出，航港局要求穿救生衣，表面理由是根據英國皇家協會（RYA）的規範，但，如果細究，根本是斷章取義，因為RYA要求穿救生衣的四大重點是，如果是不會游泳的人要下水、遇危難要棄船、船長覺得有必要、或是乘客自己想要穿著。

他說，政府推動「向海致敬」，現在卻是「越來越禁」，政策與實際做為，落差實在太大了。

(工商 )