藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，2018年被控在美製槍未遂，士林地院21日開庭，孫的辯護人提出3名曾在美國執業，又取得博士學位學者擔任鑑定人，將對美國法律是否處罰孫安佐在美製槍，藉以釐清台灣法院是否有審判權，不過，檢察官聲請要到庭詰問，了解鑑定人是否了解美國法與我國刑法，法官諭知，雙方並沒有共識，由合議庭決定鑑定人選。

檢、辯雙方對於美國法典第18篇922條解釋不同，孫安佐辯護人稱，該法處罰商業行為，剛滿18歲的小留學生並無製槍能力，並提出有美國法專長的學者鑑定，釐清孫安佐行為在美是否違法。

辯護人提出3位鑑定人，均為國內法律系畢業後，在美國取得法學博士，對於美國法造詣深厚，了解孫安佐持槍過程後，將提供書面鑑定報告，但因鑑定費用由被告支付，且3人價格落差很大，法官希望在還沒有確定以前，不要讓鑑定人身分曝光。

公訴檢察官說，不會放棄交互詰問的機會，若鑑定人無法當場回答，代表鑑定人不清楚美國法，僅透過書面報告，無法了解鑑定人的方法、鑽研程度。但辯護人稱，鑑定人已經很不容易找，若要到庭，恐因太過於麻煩而拒絕鑑定。

法官諭知，合議庭將決定人選，並確認日後鑑定方法、報酬給付及所需時間，檢辯雙方可在今年5月7日前，具狀主張鑑定事項，法院彙整後提供鑑定人參考，全案候核辦。

(中時 )