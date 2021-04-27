台北市租賃糾紛層出不窮，台北市議員楊靜宇接獲一名陳姓房東陳情，去年7月，透過房屋仲介租給一名田姓房客，該名房客卻在10月後，以各種理由拖延欠租，押金扣抵完畢，田女依然拒不付租金，陳情人只好寄出存證信函通知田女，豈料，面對陳情人的存證信函，房客竟還一副「等房東走完所有法律程序，我再搬也不遲」的耍賴行徑。

楊靜宇表示，不動產經紀業管理條例，與租賃市場發展管理條例發現，盡皆是為了保障不動產交易、租賃當事人雙方權益，但遇到租賃紛爭案時，收取租賃雙方仲介費的仲介業者，當陳情人求助時，仲介業者竟是雙手一攤，愛莫能助，根本沒有保障租賃當事人權益。

楊靜宇在質詢時撥放影片，影片中的田女面對陳情人的存證信函，竟還提醒陳情房東該如何循法提告，且提告會產生租金返還，以及遷讓房屋等高額裁判費負擔，一副「等房東走完所有法律程序，我再搬也不遲」的耍賴行徑；對此，北市地政局長張治祥驚訝的回應，「這個世界很奇怪」。

楊靜宇另查閱，仲介及租服業歷年租賃消費爭議件數統計表，2018年度爭議案僅有1件，2019年度則增至17件，2020年更高達32件，反映出仲介及租賃紛爭案益趨惡化，楊靜宇質疑，仲介費一毛也沒少給，那租賃市場居住正義「玩假的嗎？」

楊靜宇建議地政局，公開惡房客和惡房東的資訊，建立「租賃消費爭議資料庫」，讓民眾在租屋時能參考；對此，陳治祥說，需要一段時間會再來研究。

楊靜宇要求，市府應與仲介業者與租服業者一起研議，如何防止惡房客與惡房東再出現，避免再有更多無辜民眾受害的機制；地政局則允諾同意。

(中時 )