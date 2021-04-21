基隆市立醫院下午1點開打，有105人預約接種，一半以上來自外縣市。（陳彩玲攝）

中央流行疫情指揮中心開放民眾自費施打AZ疫苗，基隆市立醫院下午1點開打，有105人預約接種，一半以上來自外縣市，院方加開門診提供服務，民眾反應熱烈，直到下午4點才接種完畢。

基隆市現階段僅有基隆醫院開放民眾預約自費接種，今天下午1點開打，院方為降低醫生業務，臨時增加1門診，因應首日開放人潮，第一天總共有105人預約，實際至醫院接種86人，其中60人來自外縣市，有一名來自台北市士林區年約50歲劉先生表示，台北的醫院掛號爆滿，所以只好選擇到鄰近縣市接種。

劉先生指出，這次會施打疫苗是因為妻子在菲律賓工作，但近期生病，需要出國照顧她，當時知道政府開放民眾能自費施打時，立即上網預約，至於會不會擔心疫苗對身體帶來不適，劉先生說，副作用都會有，在施打前已經有心裡準備會發燒、頭痛，但還是信任政府，畢竟花錢買了這些疫苗，不用也很可惜。

約莫下午1點半，診療室門口已有許多民眾前來等候，在注射室外也能聽到施打完的民眾不斷說道，施打時沒有疼痛感，技術相當好，讓護理師相當開心，其中一位民眾表示，自己平常會有暈針現象，原本很緊張，但沒想到這次一點感覺都沒有，相當驚訝；基隆醫院透露，這次疫苗是使用最細的「25號針頭」，通常是給小朋友施打疫苗使用，所以對大人來說並不會有太大痛感。

基隆醫院指出，這個禮拜總共會取得60瓶疫苗，能施打720人，疫苗數量相當充足，毋須擔心劑量不足等問題，此外，在預約上也不會有人數限制，只是未來僅提供1診間進行報到，煩請民眾耐心等候。

(中時 )