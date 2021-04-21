參山處攜手有春茶館聯名合作，推出吸睛可愛的喔熊限定-滷肉飯與珍珠奶茶雙霸套餐。（參山處提供／台中馮惠宜傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處授權有春茶館推出吸睛可愛的喔熊限定-滷肉飯與珍珠奶茶雙霸套餐，21日舉辦上市品嚐會，現場熱鬧滾滾。（參山處提供／台中馮惠宜傳真）

交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導中彰區域觀光聯盟餐飲業者創意行銷，特別請來台灣觀光代言人喔熊組長與有春茶館聯名合作，推出吸睛可愛的喔熊限定-滷肉飯與珍珠奶茶雙霸套餐21日正式上市；喔熊組長現身會場親自頒發授權狀給參山處及業者，並一同開箱喔熊雙霸套餐，邀請國內外遊客品嘗最經典的台灣味。

也是熊粉的參山處代理處長曹忠猷表示，喔熊聯名觀光圈業者共同行銷台灣觀光，目前已經有太陽餅、雨傘、咖啡、高山茶、良質米及拖鞋等多項產品，受到國內外遊客的喜愛，將持續找業者與喔熊聯名合作一起賣台灣，藉由可愛的喔熊吉祥物將台灣好吃、好玩及好買產品介紹給國內外遊客，有機會可以開一間喔熊旗艦店，歡迎全世界的觀光客。

曹忠猷說，致力推廣台灣味美食的有春茶館知道喔熊組長最喜歡吃滷肉飯及珍奶，以一個月的時間籌備設計、取得授權，將台灣的國寶、觀光局吉祥物-喔熊組長療癒的身影，創意設計在台灣國飯、國飲上，推出限定版喔熊滷肉飯與喔熊珍珠奶茶，展現十足台味美食文化。曹忠猷說，有香港朋友已經知道台中有喔熊滷肉飯及喔熊珍奶，非常希望疫情趕快過去，要揪團到台中品嚐。

有春茶館創辦人陳沛瀅強調，對在外的遊子來說，最能思故鄉，不是舉頭望的明月，而是低頭碗中的滷肉飯，「有春茶館-喔熊滷肉飯」帶著醬香、油蔥味的滷肉，搭配特選的霧峰農會益全香米，撒上新鮮的蔥花，最能代表台灣的懷念滋味。而珍珠奶茶締造了台灣飲料王國的輝煌，「有春茶館-喔熊珍珠奶茶」，選用茶香濃厚的烏龍春茶調製而成，經過低溫多次烘焙，引出特殊的香氣，舒緩了甜膩的口感，完美比例更創造出珍珠奶茶的新風格。

發表會現場熱鬧滾滾，到場的貴賓包括中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、副總召吳世長、台中市政府觀光旅遊局股長白秀娟、中華航空台中分公司總經理謝志源、及20多名中彰區域觀光聯盟產業協會理事長在現場紛紛與喔熊組長合照，希望爭取合作機會。

(中時 )