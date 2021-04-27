陽帆、白冰冰主持中視《我愛冰冰Show》製作團隊與藝人們擁有好交情，上週錄完影，隔日就相約直奔小琉球出遊，主持人雖因另有行程安排沒有一同前往，但這次同行的也大多是節目固定班底，有楊繡惠、白雲、謝金晶、陳昭瑋、陳孟賢、蔡家蓁、李子森、杜忻恬、郭婷筠、彭正等，一夥人玩得不亦樂乎。

在節目中靠著流利口才以及幽默的表演風格，圈粉無數的小琉球「百萬兄弟」陳昭瑋、陳孟賢，這次與製作團隊一起回到家鄉，特別準備宣傳車，仿效競選車隊沿街掃街拜票，一路上吸引許多路人及觀光客注意，為了迎接他們，不少當地人騎著機車就跟在隊伍後面，也有人特地放鞭炮，好比是媽祖繞境一般。而平常就會透過社群網站分享生活點滴的楊繡惠，除了開心曬出多張與大夥的出遊照，還在旅遊、掃街過程開直播與粉絲分享，有網友就開玩笑留言，像是「楊媽祖來了」、「有夠瘋狂！楊繡惠是要選立委嗎」。

一行人到小琉球除了「環島」宣傳節目，夜晚也特別參加潮間帶導覽，體驗小琉球特有的風光和海洋生態。當地導遊抓起還在蠕動的海洋生物，眾人就嚇得不停尖叫，只見杜忻恬直接霸氣徒手接過完全沒在怕，大家都忍不住佩服：「杜忻恬好Man喔！」相比李子森一碰到海洋生物就嚇的尖叫聲連連，讓楊繡惠都看不下去直喊：「你真的很弱」。李子森和杜忻恬2人時常在節目中合唱，賞心悅目的畫面常常被撮合成螢幕情侶，也勘稱是本節目的「金童玉女」。如今私底下的反差形象也在楊繡惠的直播中意外流露。

楊繡惠在直播中還爆料，晚上先回房休息，其他人繼續暢飲，不料白雲竟開始狂戳楊繡惠的臉，熟睡中的楊繡惠雖然被吵醒也完全沒有生氣，坦言自己其實脾氣很好，「電視上看起來很兇，是因為要賺錢。」整件事經過楊繡惠戲劇化的描述，格外生動有趣。一群人不論是在幕前、幕後都相處融洽，因為《我愛冰冰Show》彼此深厚感情宛如一家人。

(中時 )