參加大陸知名選秀節目《快樂女聲》、並憑藉亞軍殊榮在歌壇出道的女星周筆暢，今年35歲的她拿下眾多音樂獎項，不意外被夯綜藝《乘風破浪的姐姐》製作單位網羅，周筆暢因此在第二季登場，如今總決賽的演出已經播出完畢，就等「成團之夜」公布最終出道名單，而在這正需要被投票支持的時候，周筆暢突然冒出強大催票機，那就是女神楊冪。

《浪姐2》自開播以來話題不斷，戰況更是激烈，經過一番廝殺，終於將在本周五迎接「成團之夜」，但投票仍在進行中，而擁有強大唱功的周筆暢，一直是外界看好的熱門人選，事實上，當時製作單位宣布周筆暢加盟節目時，已掀起一波討論，而楊冪當時也發了文支持周筆暢，但外界不知道的，是她已經愛了周筆暢16年，如今才讓粉絲之力，整個爆發出來。

《浪姐2》最終倒數，楊冪po文力挺周筆暢，但不覺得自己該參加《浪姐3》。(翻攝自楊冪微博)

楊冪跟周筆暢私交不錯，過去兩人經常合照，這回周筆暢參戰《浪姐2》，楊冪一開始就現身力挺，周筆暢還笑稱：「楊小姐幫我打call，不應該是很正常的事情嗎？」，還說如果只能推薦一個好友加盟《浪姐3》，她肯定推薦楊冪。

而《浪姐2》最終場倒數，楊冪昨(4/14)跳出來po文，貼出多張周筆暢動圖，催票兼告白：「周姐我好愛你！不是筆筆步努力，冪冪今年一定爭氣，給你投票送你出道！十六年前沒做到的，我今天長大了，你的出道位我來守護！」，文末則回應周筆暢推她上《浪姐3》一事，楊冪瞬間收起女王氣勢，心虛表示：「順便問，你看我像能唱能跳的樣子嗎？」，很有自知之明。

(中時新聞網)