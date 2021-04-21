美軍定於9月11日全部離開阿富汗，但是這並不意味著軍方會結束反恐怖主義行動。五角大廈與美國特種部隊司令部正在研究「在不派出正規部隊的前提下，繼續反恐作戰」

命令與任務(task and purpose)報導，美國中央司令部司令、海軍陸戰隊4星上將肯尼斯·麥肯錫將軍(Gen. Kenneth McKenzie Jr.)說，美軍已經開始研究，如何在不派遣部隊的情況下，繼續打擊阿富汗的恐怖組織。

麥肯錫在眾議院軍事委員會上表示，這並不意味著軍方計劃在撤軍後返回阿富汗。「在任何可能的情況下，我們都不會重新進入重新與佔領阿富汗。而是保持反恐的能力，找到那些計劃對我們進行攻擊的人，然後在適當的時間，我們先打擊他們。」

他對議員說：「反恐作戰就是3件事：找到目標、確定目標、解決目標」

「這並不容易，其實極其困難，但並非沒有可能。」

麥肯錫說，他目前正在研究，當最後一支部隊離開阿富汗後，美軍還可以在哪裡部署反恐部隊。他認為離開阿富汗的美軍部隊，可能會先留在附近的海上艦隊，以防止蓋達組織(基地組織)、伊斯蘭國恐怖組織(ISIS)，以及在阿富汗境內活動的其他敵人重新集結。

另一種想法是尋求中亞國家的幫助，但是麥肯錫說，截至目前，美國尚未與中亞國家（包括烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦）這幾個斯坦（Stans）達成協議。

2001年，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）曾經允許美軍進入這些前蘇聯共和國的基地，以協助反恐戰爭，但是之後美國與俄羅斯的關係已經大為惡化。

麥肯錫說，美軍在撤軍後將面臨的主要挑戰之一是，要尋找別的無人機基地。現在一架無人機可以從阿富汗的美軍基地起飛，並在幾分鐘之內找到目標，這種便利程度以後不會有了。

另外，為防止塔利班在美軍撤離期間襲擊，中央司令部正在該地區加重部署強大的部隊，也就是說，雖然美軍在幾個月後撤離，但是在短期間，會加強阿富汗美軍基地的防禦，以免塔利班趁火打劫。

(中時新聞網)