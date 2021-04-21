國發會副主委高仙桂今日表示，亞矽2.0推動重點之一是加速新創成長及出場，其中，協助新創取得第一桶金，國發基金「創業天使投資方案」將積極投資新創，未來二年將加碼匡列投資金額，由目前的50億元增加至100億元。

高仙桂指出，創業天使投資方案推動以來，已通過137家企業、投資20.16億元，帶動投資金額達53.9億元。而創業天使投資方案匡列的投資金額也由原本10億元加碼到20億元，再加碼到目前的50億元，未來還要加碼。

高仙桂強調，加速新創成長及出場，是活絡新創生態系的關鍵因素，在加速新創成長方面，有三大機制，一是國發基金「創業天使投資方案」協助新創取得第一桶金，二是經濟部有600億元青創貸款，三是金管會今年第三季將創設新板，鼓勵具發展潛力的新創掛牌。

在加速新創出場方面，高仙桂說，經濟部已提出《企業併購法》修正案，放寬無形資產攤銷、非對稱併購門檻，及新創公司被併購股東股利所得可選擇緩課三大重點，促進企業以併購新創方式外部創新。

有關股東股利所得緩課，高仙桂說，被併購企業如屬設立未滿五年且未公開發行新創公司，其股東因併購取得的股利所得，得選擇延緩課稅，前二年免課稅，自第三年起分三年平均課稅。

修正草案也增訂公司因併購而取得的無形資產，得按實際取得成本在一定年限內平均攤銷，以減輕併購成本。

此外，修正案放寬非對稱併購（大併小）適用範圍，條件除以淨值為計算基準比率由2％提高為20％外，非對稱併購兩項條件：發行新股未超過股份總數20％；支付股份、現金或財產未超過淨值20％，擇一即可適用非對稱併購，且僅須由董事會決議，毋須召開股東會。

行政院已審查完成《企業併購法》修正草案，等待排入行政院會討論通過後，送請立法院審議。

(工商 )