台股上下震盪收小紅，外資仍匯入並小幅買超，加上出口商拋匯需求進場，激勵新台幣升勢延續，盤中最高升抵27.852元，終場升幅略收斂，最後收在27.905元兌1美元，仍創近24年新高價，升值5.4分，為連續四個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量10.48億美元。

外匯交易員指出，國際美元指數雖略上揚，卻仍在91之下，主要亞幣則是升貶互見。至於台股漲高後在平盤上下震盪後小漲23點，指數17,595點續創新高，外資續入並站在買方，小幅買超台股新台幣29億元。加上出口商月底作帳拋匯需求進場，續推高新台幣，進一步升破27.9元。但進口商及散戶進場撿便宜後，升幅略為縮小。

外匯交易員認為，目前全球經濟復甦預期不變，儘管部份地區疫情又復燃，風險性資產表現續看好，外資應是續「錢」進新興市場，沒有反轉大幅匯出的跡象。加上月底出口商拋匯需求，短線預料新台幣應是偏升格局不變，使得27元常態進一步確立。

(工商 )