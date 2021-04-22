美國非洲司令部（USAFRICOM）司令湯森（Stephen Townsend）上將強調，中國大陸持續擴大在非洲的影響力，因此即使美國整體政策已朝「大國競爭」前進，美軍仍有必要維持其在非洲的軍事部署和反恐等行動，以免在該大陸上失去立足點。

湯森20日告訴美國眾議院軍事委員會（HASC），多個美國的競爭國家，特別是中國大陸，多年來持續「雙管齊下」，藉由包括擴建軍事基地、加強當地投資、提供基礎建設等軍民手段，加強其在非洲的影響力，也讓美國非洲司令部在當地的任務更顯重要。

湯森表示，由於非洲大陸持續面臨恐怖主義和叛亂份子的威脅，美軍對相關國家安全部隊的培訓、情監偵（ISR）、資金等支援，將能維持美國於當地的立足點，同時增加在非洲大陸上的影響力，對目前「全球權力競爭」做出貢獻。

負責非洲事務的美國防部助理副部長麥爾斯（Ronald W. Meyers）則表示，非洲混雜了太多種類的語言、宗教、種族和歷史，即使連當地的武裝份子，都有從單純的土匪、有意顛覆國家的叛亂團體，到放眼全球的恐怖組織等多個種類，讓單一政策很難適用於整個大陸。

因此，他認為關鍵是在互相尊重下，以共同利益為基礎，與各國分別合作，協助其扎實地增強經濟、軍事和國家治理能力，改善非洲經濟不佳、缺乏基礎建設等缺失，從根本解決當地區域情勢不穩定的問題。他還抨擊中國大陸和俄羅斯對當地的支援「只適合放在碼頭上照相」，因為這些物資沒有經過有效分配，很多時候只會進一步擾亂當地情勢。

(中時新聞網)