小黃違規左轉導致垃圾車翻車。（陳鴻偉翻攝）

北市小黃違規左轉 垃圾車閃避撞號誌桿翻車

30歲陳男22日凌晨駕駛1部垃圾車，行經重慶南路、襄陽路口時，63歲江男駕駛的計程車突然違規左轉，導致35歲謝男駕駛的多元計程車被迫變換車道，陳為了閃避謝的車，緊急向左急轉，導致垃圾車失控撞上電線桿翻車，警消到場後將陳送醫，所以只是輕微挫傷，另循線追緝肇事逃逸的謝男。

警方指出，22日凌晨12時許，陳男駕駛垃圾車進行回收作業，行經重慶南路口時，江男的計程車突然違規左轉衝出，導致另1部謝男駕駛的多元計程車，也緊急切換車道，陳為了閃躲謝車緊急向左，車子撞上路旁的號誌燈桿後翻車，事故發生後，江男並未下車查看，反而迅速駛離現場。

路過民眾發現後隨即報警，陳男脫困後也被送醫治療，所幸只是四肢輕微挫傷，陳、謝兩人酒測值均為0，

警方初步釐清，違規左轉的江車要負較大責任，謝為閃避不當變換車道也有責任，現已依肇逃案件，循線傳喚江男到案說明。

(中時 )