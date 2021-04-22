北市小黃違規左轉 垃圾車閃避撞號誌桿翻車

30歲陳男22日凌晨駕駛1部垃圾車，行經重慶南路、襄陽路口時，63歲江男駕駛的計程車突然違規左轉，導致35歲謝男駕駛的多元計程車被迫變換車道，陳為了閃避謝的車，緊急向左急轉，導致垃圾車失控撞上電線桿翻車，警消到場後將陳送醫，所以只是輕微挫傷，另循線追緝肇事逃逸的謝男。
警方指出，22日凌晨12時許，陳男駕駛垃圾車進行回收作業，行經重慶南路口時，江男的計程車突然違規左轉衝出，導致另1部謝男駕駛的多元計程車，也緊急切換車道，陳為了閃躲謝車緊急向左，車子撞上路旁的號誌燈桿後翻車，事故發生後，江男並未下車查看，反而迅速駛離現場。
路過民眾發現後隨即報警，陳男脫困後也被送醫治療，所幸只是四肢輕微挫傷，陳、謝兩人酒測值均為0，
警方初步釐清，違規左轉的江車要負較大責任，謝為閃避不當變換車道也有責任，現已依肇逃案件，循線傳喚江男到案說明。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。