美國跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，阻止北京扭曲國際組織攸關台灣的決議文字，對此，外交部表示感謝。國台辦發言人馬曉光今日回應稱民進黨勾連外部勢力，反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，妄圖為其「台獨」謬論背書，這終究是痴心妄想。

「台灣國際團結法案」針對1971年第26屆聯合國大會所通過第2758號決議作出澄清，這項決議承認中華人民共和國政府代表，是中國在聯合國組織的唯一合法代表，但並未處理台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題。

法案明訂，美國政策應在合適情況下，指示在不以主權國家為參與資格的國際組織中的美方代表，透過意見的表達、投票及影響力，呼籲這些組織抵抗中國試圖扭曲他們關乎台灣的決議、文字、政策或程序的作為。

國台辦今日以發言人馬曉光名義表示，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則。

他說，包括世界衛生組織在內的國際組織必須遵守聯大決議，按照一個中國原則處理涉台問題。

他稱，民進黨勾連外部勢力，反反覆覆在聯大2758號決議上做文章，「企圖推翻台灣是中國一部分的鐵的事實，挑戰聯大決議的權威性合法性，妄圖為其台獨謬論背書。這終究是痴心妄想，難逃失敗末路。」

(旺報 )