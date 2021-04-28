大陸4月14日正式啟動對在陸台灣居民的疫苗接種工作，大陸國台辦發言人馬曉光今日透露各地疫苗接種情況，截至27日，大陸兩大城市北京市已接種疫苗台胞為1836人次，至於上海市台胞已接種疫苗3385劑次。

馬曉光今日在國台辦例行記者會上被問道台灣居民在大陸接種疫苗狀況。

他指出，在大陸居住台灣同胞的疫苗接種工作啟動後，各地台胞積極響應，踴躍報名，按自願原則和同等待遇進行接種。

他說，據初步了解和不完全統計，僅頭2天時間，廣州市、深圳市自願報名接種台胞就分別超過350人、130人。截至25日，福建省已接種疫苗台胞1807人次。截至26日，江蘇省已接種疫苗台胞4906人次。

馬曉光說，截至27日，北京市、浙江省已接種疫苗台胞分別為1836人次、1072人次，上海市台胞已接種疫苗3385劑次。

他稱，隨著各地接種範圍的擴大、接種工作的深入，會有更多台胞自願接種。

(旺報 )