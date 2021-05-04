大陸山東省衛生健康委首創「金色健康碼」，接種過疫苗民眾的健康碼從綠色升級為鑲金邊的金色健康碼。象徵「解鎖新成就」的金色健康碼昨日在社群媒體上引發熱烈討論，其他地區民眾盼當地政府也能跟進。

近期有網友呼籲將已經完成疫苗接種人群的健康碼升級為金色健康碼，引導更多人接種新冠疫苗，這樣的提議引發官媒新華社的關注並跟進報導。

新華社的分析稱，從技術角度來看，健康碼顏色升級並非難事，重要的是，此舉既迎合一些年輕人「解鎖新成就」的喜好，又創新疫苗接種低成本推廣方式，有助於形成正向激勵引導，為國家早日構建免疫屏障提供有益助力。

山東省最快響應，網友發現昨日登錄山東的「健康通行卡」微信小程序後，便跳出提醒「山東健康碼重大升級！對於已經接種完成新冠疫苗的人群，山東健康碼升級為金色健康碼。金色健康碼表現為綠碼周邊加上金色邊框，左上角增加針劑和盾牌，表示持有人已受新冠疫苗保護。」

山東推出金色健康碼後，也讓大陸其他地區的網友好生羨慕，表示「建議推廣全國」、「南京人也想要金色傳說」、「北京啥時候安排」，還有人建議做得更顯眼「發了朋友圈炫耀，朋友都沒看出來有啥變化，搞得耀眼點大一點好不好」、「這個金色不夠閃」。

(旺報 )