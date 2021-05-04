達成共識 大陸將與阿根廷合作生產國藥新冠疫苗 11:162021/05/04 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國藥集團與阿方相關企業就在阿根廷國內合作生產國藥集團新冠疫苗達成共識。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸駐阿根廷大使館當地時間5月3日發布的消息，國藥集團與阿方相關企業就在阿根廷國內合作生產國藥集團新冠疫苗達成共識，並決定將立即就有關技術細節問題展開協商，爭取儘快開工生產。 據央視報導，雙方企業還將制定聯合生產時間表，包括資訊交換、設備和耗材準備、品質檢測等環節。 阿根廷方面表示，兩國政府和企業在聯合生產新冠疫苗專案上擁有良好意願，中阿合作生產新冠疫苗以供應阿根廷和拉美市場具有戰略意義。 大陸將與阿根廷合作 生產國藥集團新冠疫苗 陸與阿根廷將合作生產國藥COVID-19疫苗 (旺報 ) #新冠疫苗 #阿根廷 #企業 #生產 #生產國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》Novavax 2億劑疫苗 傳年底開始供應歐盟 14:332021/05/04 財經 山東省首創接種疫苗者可獲「金色健康碼」 其他地區網友好生羨慕 09:442021/05/04 兩岸 台股重挫航運自嗨 護國艦隊狂漲 04:102021/05/04 財經焦點 《國際產業》諾瓦瓦克斯疫苖 傳年底開始出貨歐盟 11:092021/05/04 財經 彰化縣衛生局偕醫界帶頭打疫苗 鼓勵第一線人員跟進 15:112021/05/04 生活 歐盟擴大開放觀光 今夏遊歐2大條件公開 11:152021/05/04 國際 韓國從印度撤僑 台灣暫無必要 04:102021/05/04 焦點要聞 劉德音駁半導體供應鏈再平衡論 04:102021/05/04 財經焦點 礦機大廠 億邦去年營收減八成 04:102021/05/04 全球財經 陸膠舟偷渡來台 邱國正坦言疏失 04:102021/05/04 政治要聞 歐盟藥管局評估 疫苗接種擴大至青少年 04:192021/05/04 國際 兩岸熱門新聞 大陸海軍「雙航母出巡」 外媒：回擊美軍施壓 錘鍊遠海戰力 - 兩岸 秋後算帳？利君雅不獲港台續約 港府高層否認涉入 - 兩岸 美國情報局：中國2050年將成為世界軍事強國 - 兩岸 史話》劉良昇專欄／尋找七十三軍烈士 - 兩岸史話 - 言論 國安法效應 「中華民國」在香港褪色中 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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