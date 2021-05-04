據大陸駐阿根廷大使館當地時間5月3日發布的消息，國藥集團與阿方相關企業就在阿根廷國內合作生產國藥集團新冠疫苗達成共識，並決定將立即就有關技術細節問題展開協商，爭取儘快開工生產。

據央視報導，雙方企業還將制定聯合生產時間表，包括資訊交換、設備和耗材準備、品質檢測等環節。

阿根廷方面表示，兩國政府和企業在聯合生產新冠疫苗專案上擁有良好意願，中阿合作生產新冠疫苗以供應阿根廷和拉美市場具有戰略意義。

(旺報 )