台股28日續作區間震盪整理，盤中拉回17,500整數關卡後，買盤再度支撐收斂跌幅，終場台股周結算以小跌作收，成交金額放大至5,064億。

台股連日呈現壓縮整理，美國聯準會（Fed）公布利率決議後，台股方能走出明顯波段行情。

外資現貨買超60億，期貨淨空單增加至33,341口。自營商選擇權淨部位，目前仍無明顯多空方向，期貨仍屬大量淨多單布局。

近月選擇權籌碼為偏多格局，賣權OI大於買權OI之差距為5萬3,000餘口，買權賣權OI增量皆為不足。新開周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空依舊皆無表態。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性不變，月、周選呈現中性偏多，整體籌碼面中性偏多格局。技術面連兩日台股皆有買盤作撐收下影線，目前在4月26日多方缺口未被跌破下，短線台股的拉回仍可偏多操作。

(工商 )