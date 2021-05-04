5月台指期今日開盤上漲17點，為17271點。但隨著美股截至晚間10點15分，道瓊指數跌勢擴大，下跌188.19點或0.55%、暫報33,925.04點，那斯達克指數跌勢擴也大至2%、暫報13,617.27點。標普500指數下跌近1%，費城半導體指數下跌近3%。台指期夜盤也跟著下殺，一度重挫200點。

外資方面，其現貨買超為8800萬元，期貨淨空單增加至39364口，自營商選擇淨權部位，賣權OI大於買權OI，兩者差距為19000口。恐為明日台股的走勢，埋下陰影。

(中時新聞網)