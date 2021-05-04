今年前4月台股大漲近二成，電、金、傳輪漲，證券商發行權證檔數及發行金額均同步成長，尤其小資族透過權證交易買賣熱絡，4月買氣大爆發，衝上869億元，年增高達200％，累計前4月也達到2,492億元，年增達77％。

證交所今（4）日公布，4月份全權證發行證券商申請發行認購（售）權證檔數合計3,651檔，較去年同月的2,097檔大幅成長74.1％，發行總金額為268.05億元，較去年同月小幅成長11.86％，成交金額869.44億元，較去年同月的289.76億元則翻了二倍。

累計前4月，證券商申請發行認購（售）權證檔數合計13,520檔，較去年同期的9,041檔、不到萬檔，也激增49.54％，發行總金額1,121.65億元，則僅較去年同期小增2.23％，不過，成交值則攀升至2,492.8億元，較去年同期躍增77.09％。

(工商 )