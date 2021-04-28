台灣民意基金會27日公布最新民調，結果顯示，若明天舉行公投，反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選三項公投，將獲「壓倒性勝利」，而重啟核四項目呈現拉鋸。對此，前民進黨立委郭正亮表示，除了重啟核四公投，他也認為其他本來就會輸，並指民黨目前的策略錯誤，且就算要打文宣戰也會遇到困難，他更判斷反來豬公投會是最致命的。

郭正亮27日在政論節目《少康戰情室》中表示，這份民調只有核四議題呈現五五波，他還認為，「其他本來就會輸」，並指目前民進黨的的策略也是錯的，到基層半300場說明會，按照他的經驗，能動員出來投票的都是同溫層，也就是自己人而已，事實上真正需要做的是文宣戰。

不過，如果要進行文宣戰，郭正亮分析，藻礁議題可能不敢正面作答，就會說這會造成缺電危機等等，用這種方式來緩和，而在他看來，萊豬議題是最致命的，同時郭正亮也十分擔心核廢水議題的後續發展，並指這可能會連動出一些情緒，因為這件事情本質上也是環保議題。

同台的前立委沈富雄也補充解釋政治團體對支持者的影響力，他指出，民眾黨對這4個都表態，且對公投綁大選表示反對，但看交叉分析，民眾黨的支持者是支持的，「不但柯文哲反對，他還帶三個民眾黨立委公開說反對公投綁大選，他的支持者正常」。

(中時新聞網)