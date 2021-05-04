2022台灣燈會在高雄，將有雙主場。圖為衛武營夜景。（衛武營提供）

高市觀光局長周玲妏指出，2022台灣燈會面積將會是史上最大。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁（中）表示，台灣燈會在高雄，將成為全球焦點。（柯宗緯攝）

暌違20年，「台灣燈會」重返高雄。高雄市長陳其邁指出，市府編列4.6億元，今（4）日市政會議通過墊付款案，將送交議會審議，推估將創造200億元經濟效益，吸引1200萬人次參觀、住宿率達95％。5月8日則將在衛武營舉辦接燈儀式。

高市府說明，2022台灣燈會總規模約7.2億元，預估自行編列4.6億元，由於籌備時間較往年來得緊迫，無法提前籌編預算，因此將以墊付款方式執行，主要用於燈區布展建置、電力配置及設施整地、燈會表演及定目劇、交通運輸接駁及相關設施整備等。

高市府強調，相較近3年台灣燈會活動規模（含中央補助及地方預算）約7至9億，地方自籌款平均落在4.57億至5.26億元，「這次以相對節約的方式，辦好國家盛事」。

高市觀光局長周玲妏指出，「2022台灣燈會在高雄」，首創愛河灣及衛武營「雙主場」，場域面積近100公頃，是近年燈區面積2倍，面積是其他縣市的2倍以上，也會是歷年燈區面積最大一屆；同時安排最創新陸海空策展、最智慧展演技術。

周玲妏提到，活動期程，分為「中央燈區」2022年2月15日至2月28日，為期14天；「地方燈區」則從2022年2月1日至2月28日，為期1個月。

針對近日熱氣球現身亞灣、月世界，周玲妏坦言，目前仍在測試階段，必須考量氣候、風向等條件，還需要一段時間測試，如果成功的話，未來將成為2022燈會大亮點。

陳其邁指出，當前全球疫情仍嚴峻，幾乎所有大型活動都取消，台灣作為亂世福地，這次台灣燈會也將成為全球聚焦重點，另外今年國慶煙火也將在高雄舉行。至於防疫措施，他強調，會依照當時疫情來做不同強度的防疫配套規畫。

5月8日將在衛武營辦理接燈儀式，交通部長王國材出席見證，由交通部觀光局長張錫聰及新竹市長林智堅將代表台灣燈會主辦權的台灣燈會燈籠信物，交到高雄市長陳其邁手中，盛大迎接2022台灣燈會重返高雄的榮耀時刻。

(中時 )