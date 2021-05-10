中裕(4147)首季受行銷夥伴Theratechnologies(加拿大)進行庫存調整影響，首季合併營收9126萬元，呈現季減的局面，惟受惠業外持有的Theratechnologies股票股價大幅回升，挹注業外收入約9000萬元，中裕首季本期淨利仍有491.5萬元，歸屬母公司業主淨利491.5萬元，每股盈餘0.02元。

美國COVID-19疫情已經漸獲得控制，中裕預期，今年Trogarzo實際銷售應有顯著成長，Theratech公司庫存調整迄今已經告一段落，從第二季起將持續進行訂貨活動，未來公司逐季營收將開始大幅回升成長，全年度應可達到預期目標。

目前美國疫情漸漸獲得控制，Trogarzo將有機會陸續在西歐國家上市，還有Trogarzo(TMB-355 IV)的靜脈推注劑型有機會在2021年年底或是2022年的Q1於美國推出，法人預期，Trogarzo的銷售將在2022年的Q2開始有不錯的動能。2020年全球雖有新冠疫情的爆發，但Trogarzo的2020年營收仍達到3,100萬美元，年增率11%，未來銷售力仍持續看好。

中裕其他產品尚在初期開發階段，目前已從哥倫比亞大學授權了COVID-19抗體2-43，該抗體由何博士領導的Aaron Diamond愛滋病研究中心開發，目前仍處於臨床前階段。其他產品TMB-365(長效TMB-355)、TMB-370和TMB-380仍處於第一期臨床試驗階段，短期尚不能對公司獲利有所貢獻。

(時報資訊)