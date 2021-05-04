大陸信託機構4月底陸續出爐2020年業績表現，隨著強監管環境及回歸本源的政策引導下，業者普遍感慨「壓力山大」，各家機構的成績更比往年更加「冰火兩重天。大型機構獲利規模進一步擴張，而虧損機構家數逐年擴大，個別甚至處於生死存亡的時刻。

據《經濟觀察報》不完全統計，大型、業界靠前的信託業者在2020年取得亮眼業績。其中建信信託、中信信託、平安信託、五礦信託、英大信託等淨利潤的年增率都為正增長。

但是，2020年信託行業分化卻進一步加劇。例如江蘇信託去年淨利潤為19.44億元（人民幣，下同），大降19.64％；4月29日安信信託披露2020年歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損67.38億元，較2019年潤虧損39.93億元更擴大68.75％。

業界人士指出，就整個行業而言，規模下降對全行業利潤的影響具有滯後性，儘管大型信託2020年取得的業績仍然不錯，但是在壓降規模的監管施壓下，2021年信託機構會面臨更大壓力。

(旺報 )