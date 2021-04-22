澳洲周三（21日）宣布取消維多利亞州與中國簽定的「一帶一路」協議，並表示該協議不符合澳洲的外交政策。中國駐澳洲大使館表示堅決反對，稱此舉是針對中方又一無理挑釁行徑，勢必對雙邊關係造成進一步損害。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）稱，撤銷維多利亞州政府加入中國「一帶一路」計劃的決定，包括撤銷維多利亞州政府在2018年和2019年簽署的諒解備忘錄和框架協議。

對此，中國駐澳洲大使館表態，對澳洲外長4月21日宣布撕毀中方同維多利亞州政府簽訂的「一帶一路」備忘錄和框架協議表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐澳洲大使館說，「一帶一路」是一個經濟合作倡議，始終秉持共商共建共享原則，倡導開放、包容、透明的精神，已經為參與各方帶來了實實在在的利益。

中國駐澳洲大使館指出，中方與維多利亞州在一帶一路框架下開展合作，有利於深化雙方經貿關系，有利於促進維州經濟發展，增進維州人民福祉。

中國駐澳洲大使館批評，澳方此舉是針對中方的又一無理挑釁行徑，再次表明澳方對改善中澳關係毫無誠意，勢必對雙邊關係造成進一步損害，也必將搬起石頭砸自己的腳。

(旺報 )