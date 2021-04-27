針對日本政府發表外交藍皮書，對中國海洋活動和軍事力量擴大表達擔憂一事，大陸外交部發言人汪文斌今天說，這是惡意攻擊抹黑。而當前中日關係「面臨嚴峻考驗」，中方敦促日方糾正錯誤做法。

日本外務大臣茂木敏充今天在內閣會議報告2021年版外交藍皮書稱，中國過去30年間軍事支出增加44倍，軍事擴張與頻繁的海洋活動造成「包含日本在內的區域與國際社會在安全保障上的強烈疑慮」。藍皮書並首度指出，中國公務船在釣魚台列嶼周遭的活動「違反國際法」，且對中國允許動武的「海警法」有「深刻的疑慮」。

汪文斌表示，日本新版外交藍皮書大肆渲染「中國威脅」，對中國「惡意攻擊抹黑，無理干涉中國內政」。中方對此堅決反對，並已透過外交管道向日方提出嚴正交涉。

汪文斌說，當前中日關係「面臨嚴峻考驗」，中方敦促日方「糾正錯誤做法」，真正把「構築穩定對中關係」的表態落到實際行動上。日本外交藍皮書中，雖將日中關係稱為「最重要的雙邊關係之一」，但中方希望此語不應僅僅停留在口頭上，而是應付諸於實際行動當中。

汪文斌強調，釣魚台列嶼是「中國的固有領土」，中國海警在釣魚台海域開展巡航執法活動，是「依法行使本國的固有權利」；至於涉港、涉疆事務「純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」。

(旺報 )