澳洲內政部秘書長裴佐洛宣稱，澳洲「戰鼓」已經響起並且「必須再次派遣戰士出戰」。當地媒體指出，裴佐洛的言論是針對台海局勢以及來自中國軍事威脅而發表。

澳洲最大報「澳洲人報」（The Australian）網站今天刊登標題為「準備為我們的自由而戰」，內容主要引述澳洲內政部秘書長裴佐洛（Michael Pezzullo）25 日發布的澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）聲明，強調澳洲與崇尚自由的盟友要準備為自由而戰。

「澳洲人報」指出，呼應澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）稍早針對台海局勢的言論，裴佐洛（宣稱「戰鼓」（drums of war）已經響起，澳洲「必須再次派遣戰士出戰」。

杜登25日在接受澳洲公廣媒體ABC訪問時表示，「不應低估」中國因台灣爆發軍事衝突的可能性；他還說，隨著來自中國的軍事威脅日益嚴重，澳洲軍方應把焦點移轉至鄰近區域。

裴佐洛在聲明中提到，前美國統艾森豪（Dwight D. Eisenhower）主政的1950年代，美國及其盟友曾遭遇蘇聯的威脅；裴佐洛指出：「時至今日，自由國家仍然持續遭遇這樣的挑戰。」

裴佐洛強調，澳洲在致力降低戰爭可能性的同時，必須決心捍衛自由，而且「不可以我們珍貴的自由為代價」而避戰。

裴佐洛提醒，戰爭可能甚是愚昧，但更愚昧的是一廂情願地以為戰爭會自己消失。

「澳洲人報」引述澳洲戰略政策研究所（ASPI）防衛、戰略及國家安全研究主任休布瑞吉（Michael Shoebridge）指出，裴佐洛的言論與澳洲政府去年公佈的「2020國防戰略革新」（2020 Defence Strategic Update）是一致的。

布瑞吉指出，澳洲政府致力提醒廣大社會，習近平主政下的中國軍事冒險主義（military adventurism）可能會對澳洲造成風險。

(中央社)