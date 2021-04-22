珍愛藻礁公投已成案，然而中油三接工程仍在大興土木，千年藻礁面臨存亡危機，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政今(22)早受媒體訪問爆料，接觸的政府官員承認三接並非基於專業，而是政治決定；農委會主委陳吉仲表示，天然氣是具體減碳以及往碳中和方向的正確發展，「若無法找到兼顧藻礁與天然氣接收的最佳方案，不要說2050，2030的減碳目標都可能會破功。」

農委會今日召開山坡地及國有林地水源涵養策略記者會。

陳吉仲表示，在柴山多杯孔珊瑚和海岸上的保育移交海保署之前是由農委會負責，因此三接工程自己非常清楚，全球有120國宣示2050碳中和目標，但實際只有6到7國制定法規畫出碳中和的途徑，蔡總統的「五三二」(天然氣5成、燃煤3成、再生能源2成)才是具體減碳以及往碳中和方向的發展，天然氣更是減煤降空污的最佳方式，所以才會在大潭電廠附近蓋第三接收站，供應廠內8、9號機用氣需要，「各縣市政府不斷高喊2050碳中和的目標，請問碳中和是用宣示的嗎？」

陳吉仲強調，如果三接影響大潭藻礁，那就會變成環境衝突，原本國民黨預計要開發的232公頃，和現在縮小到23公頃相比，當中的18公頃在已開發區內，剩下影響只剩碼頭，外移案已經大幅減少對整個藻礁生態的影響。

陳吉仲表示，自己在2013年做了一份藻礁生態價值估計，一年可高達50到60億，可是面臨能源轉型，絕對要同時兼顧藻礁保育和天然氣接收，雖然現在有了外移方案，但是環保團體與學術界還是希望經濟部、中油、台電、環保署能找到更好的方案，這時大家應該要更心平氣和來檢視，如果不影響藻礁，天然氣就可以上來，空污碳排也能大幅降低，如果這都做不到，不要說2050，2030的減碳目標都可能會破功。

(中時 )