日本政府已透過政府開發援助（ODA，已開發國家為開發中國家提供援助）管道，向菲律賓提供自衛隊所用的救災裝備，是該國首次以ODA管道對外輸出自衛隊裝備。《產經新聞》指出，這是為提高他國軍方執行各種任務的能力，進而構築對中國大陸的包圍網。

根據報導，價值1.2億日圓（約新台幣3120萬元）的4套陸上自衛隊「人命救助系統」，2月已裝船航向菲律賓，3月開始搬入菲律賓軍事基地，預計不久後便會正式舉行交付儀式。

該系統包括千斤頂、電動削岩機、聲納探測器、救生艇等救災用品，收納在貨櫃中，能以車輛或直升機運送，主要用途是快速部署至發生災難的地點，協助救難人員在黃金72小時內盡快展開作業。陸上自衛隊於1995年阪神大地震後引進，並曾在2011年311大地震時實際運用。

日本2015年修改ODA原則，宣布目的為發展民生、救災等非軍事能力時，得以此管道對他國軍方提供協助，而這是日本政府首次以ODA管道對他國提供自衛隊裝備。日本政府官員向《產經新聞》透露，雖然不是提供武器裝備，但藉由經濟等其他方面的支援，能阻止菲律賓等國向中國大陸低頭。

《產經新聞》指出，去年8月菲律賓才決定採購日本製防空雷達，成為日本軍事裝備出口的首例；日本還在與菲律賓簽署「防衛裝備暨技術轉移協定」後，提供多架巡邏機等裝備給該國。加上本次的救難裝備，日本持續藉由後續使用方法指導等交流，加強與菲律賓的合作，緩步構築對中國大陸的包圍網。

(中時新聞網)