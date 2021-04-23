大陸駐英國大使館官網23日發布消息，英國議會下院當地時間22日通過動議，認為新疆維吾爾族和其他少數民族正在遭受反人類罪和種族滅絕，呼籲英國政府採取行動中止這一狀況。大陸駐英國大使館發言人表示，英國議會下院部分議員鼓噪有關涉疆動議，罔顧事實與常識，蓄意抹黑攻擊中國，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

大使館發言人強調：

第一，所謂中國對新疆維吾爾族等實施「種族滅絕」是違反國際法的彌天大謊。

滅絕種族罪是公認的嚴重國際罪行。1948年12月，聯合國大會通過《防止及懲治滅絕種族罪公約》，明確規定了滅絕種族罪的定義。對滅絕種族罪的認定需要經過權威、嚴格的法律程式，要禁得起事實和歷史的檢驗。任何國家、組織和個人都沒有資格和權力隨意認定別國犯有「滅絕種族罪」。

英國議會部分議員妄自斷言新疆存在「種族滅絕」，這是荒謬至極的世紀謊言，是對中國人民的極大侮辱和侵犯，也是對國際法和國際關係基本準則的嚴重踐踏。

第二，所謂「種族滅絕」是對新疆發展成就和中國涉疆政策的極大汙蔑。

涉疆問題的本質是反暴恐、去極端化、反分裂的問題，事關中國主權、領土完整和國家安全。中國新疆地區認真落實聯合國制定的《防止暴力極端主義行動計畫》，借鑒其他國家類似做法，依法開展去極端化工作，完全符合《聯合國全球反恐戰略》的原則和精神。事實證明，新疆從來就不存在什麼「種族滅絕」，中國更沒有犯什麼「反人類罪」。汙稱新疆存在「種族滅絕」，純粹是打著人權的幌子就涉疆問題上搞政治操弄。

第三，中方堅決反對英方橫加干涉中國內政。

中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。英國部分議員口口聲聲說什麼新疆存在「種族滅絕」等問題，事實上反倒是英國應該對本國嚴重侵犯人權問題進行深刻反思和改進。前不久，聯合國人權委員會非洲人後裔專家工作組強烈譴責英國有關國內種族問題的報告，指出其歪曲和篡改了英國種族主義的歷史和事實。英國對自身人權問題大加粉飾，卻對別國大搞人權鬧劇，這是徹頭徹尾的虛偽和雙重標準。中方要求英方正確看待新疆發展和涉疆問題，切實尊重中方核心利益和重大關切，立即糾正有關錯誤做法。

(中時 )